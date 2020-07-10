Женщину поджидали у подъезда

На жительницу столицы напали неизвестные. В Марьино двое злоумышленников прыснули жертве из баллончика в лицо, избили и отобрали сумку. Об этом сообщила пресс-служба московского ГУ МВД России.

Нападавшие быстро сели в машину и уехали. Как пишет телеканал "360", помимо техники – двух смартфонов и компьютера – у нее украли 800 тыс рублей и $20 тыс. В итоге москвичка лишилась чуть больше 2 млн рублей.

Жительнице столицы также потребовалась помощь врачей – у нее травма головы.