Медицинская организация заплатила пострадавшей 20 тысяч рублей

Пенсионерке из Дзержинского удалось добиться справедливости. Она отсудила у аптеки 20 тысяч рублей за моральный ущерб. Судебное разбирательство шло больше полугода. А все из-за того, что сотрудники медицинского учреждения не смогли вовремя починить дверь.

Женщина посетила аптеку, приобрела все необходимые лекарства и уже собралась уходить. У нее не получилось осторожно открыть дверь. Палец попал в отверстие, которое осталось от предыдущей ручки. Сотрудники учреждения не успели его заделать.

Не обратив внимание на такую мелочь, пенсионерка спокойно вернулась домой. Однако позже палец распух и посинел. Тогда женщина решила потребовать у аптеки компенсацию и назначила сумму в 110 тысяч рублей.

Мирным путем урегулировать конфликт не получилось конфликт не получилось. Медицинское учреждение отказалось выплачивать настолько крупную сумму. Тогда настойчивая пенсионерка обратилась в суд. Аптеке пришлось компенсировать женщине моральный ущерб и заплатить 20 тысяч рублей, пишет "Подмосковье сегодня".