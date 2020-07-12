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Водитель автомобиля с опознавательными знаками одного из сервисов такси открыл огонь по соседней машине.
Инцидент произошел на 54-м километре МКАДа, сообщает Телеграм-канал "Москва. Новости".
Сейчас в городе объявлен план "Перехват".
Незалежная должна поспособствовать в признании России "спонсором терроризма, чтобы помешать строительству, считает эксперт
Москва отвергает все обвинения в причастности к гибели самолета над Донбассом