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В подмосковном городе Железнодорожный мужчина закидал яйцами компанию подростков, а затем устроил по ним стрельбу из пневматического оружия.
Об инциденте телеканалу "360" рассказали в полиции. Стражам порядка стало известно о стрельбе от медиков областной больницы в городе Балашиха. К ним обратился 15-летний мальчик с ранением левого предплечья.
Подростку оказали медицинскую помощь. А сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району прибыли на место, где произошла стрельба, для проведения следственных действий. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и детали инцидента, а также устанавливают личность стрелка.
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