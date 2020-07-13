В Ростовской области предотвратили теракты

Задержанные планировали нападения на медучреждения и учебные заведения

Сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли ячейку ИГИЛ (террористической организации, которая запрещена в Российской Федерации). Ее члены готовились напасть на полицейских и хотели устроить теракты в медучреждениях, школах и вузах.

Как сообщили в ФСБ, в банде террористов были шесть мужчин – граждане как среднеазиатских стран, так и России. Во время задержания террористов один из них начал стрелять по сотрудникам ФСБ из автомата, а затем подорвался на самодельной бомбе.

От ран, которые злоумышленник получил при взрыве, он умер на месте. Остальные члены ячейки были задержаны в городе Ростов-на-Дону.

Отмечается, что при задержании ни среди силовиков, ни среди местных жителей жертв и пострадавших нет.

При обысках в домах и квартирах, где жили террористы, правоохранители нашли самодельные бомбы, огнестрельное оружие и наркотики.

Уголовные дела возбудили по  ст. 205 ("Террористический акт"), ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК России. 

Видео задержания членов террористической ячейки опубликовал "Пятый канал"

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля

Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Пенсионерам напомнили о дополнительной выплате

Размер прибавки к пенсии для каждого рассчитывается индивидуально

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей