Задержанные планировали нападения на медучреждения и учебные заведения

Сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли ячейку ИГИЛ (террористической организации, которая запрещена в Российской Федерации). Ее члены готовились напасть на полицейских и хотели устроить теракты в медучреждениях, школах и вузах.

Как сообщили в ФСБ, в банде террористов были шесть мужчин – граждане как среднеазиатских стран, так и России. Во время задержания террористов один из них начал стрелять по сотрудникам ФСБ из автомата, а затем подорвался на самодельной бомбе.

От ран, которые злоумышленник получил при взрыве, он умер на месте. Остальные члены ячейки были задержаны в городе Ростов-на-Дону.

Отмечается, что при задержании ни среди силовиков, ни среди местных жителей жертв и пострадавших нет.

При обысках в домах и квартирах, где жили террористы, правоохранители нашли самодельные бомбы, огнестрельное оружие и наркотики.

Уголовные дела возбудили по ст. 205 ("Террористический акт"), ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК России.

Видео задержания членов террористической ячейки опубликовал "Пятый канал".