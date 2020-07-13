Информации о возможных пострадавших пока не поступало

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу из окна автомобиля "Хендай". Инцидент случился на Волгоградском проспекте.

Как пишет "Подмосковье сегодня", мужчина несколько раз пальнул в воздух из неустановленного оружия и скрылся с места ЧП.

Сейчас правонарушителя ищут правоохранители. Есть ли пострадавшие, к данному моменту не известно.

