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На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу из окна автомобиля "Хендай". Инцидент случился на Волгоградском проспекте.
Как пишет "Подмосковье сегодня", мужчина несколько раз пальнул в воздух из неустановленного оружия и скрылся с места ЧП.
Сейчас правонарушителя ищут правоохранители. Есть ли пострадавшие, к данному моменту не известно.
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