Балеруна не успели довезти до больницы

Артист Василий Кириллин погиб от удара молнии. Мужчина служил в Государственном театре оперы и балета Якутии, пишет SakhaLife.

Трагедия случилась 13 июля. Гибель артиста подтвердила экс-главный балетмейстер ГТОиБ Якутии Мария Сайдыкулова. Женщина уточнила, что о смерти Василия рассказала ей его невеста.Сайдыкулова не смогла сдержать слез, пишет "Вечерняя Москва".

Кириллина не удалось даже довести до медицинского учреждения. Его похоронят в родном Таттинском улусе, информирует телеканал "360".