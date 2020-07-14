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Артист Василий Кириллин погиб от удара молнии. Мужчина служил в Государственном театре оперы и балета Якутии, пишет SakhaLife.
Трагедия случилась 13 июля. Гибель артиста подтвердила экс-главный балетмейстер ГТОиБ Якутии Мария Сайдыкулова. Женщина уточнила, что о смерти Василия рассказала ей его невеста.Сайдыкулова не смогла сдержать слез, пишет "Вечерняя Москва".
Кириллина не удалось даже довести до медицинского учреждения. Его похоронят в родном Таттинском улусе, информирует телеканал "360".
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