Артист погиб от удара молнии

Балеруна не успели довезти до больницы

Артист Василий Кириллин погиб от удара молнии. Мужчина служил в Государственном театре оперы и балета Якутии, пишет SakhaLife. 

Трагедия случилась 13 июля. Гибель артиста подтвердила экс-главный балетмейстер ГТОиБ Якутии Мария Сайдыкулова. Женщина уточнила, что о смерти Василия рассказала ей его невеста.Сайдыкулова не смогла сдержать слез, пишет "Вечерняя Москва". 

Кириллина не удалось даже довести до медицинского учреждения. Его похоронят в родном Таттинском улусе, информирует телеканал "360".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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