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В Домодедово обнаружили тела двоих мужчин среднего возраста под гидравлической пластиной мусоровоза. У погибших зафиксированы множественные переломы и травмы.
Предполагается, что умершие приехали в ангар, чтобы осмотреть грузовик для перевозки отходов и затем купить его. Однако во время проверки транспорта что-то пошло не так – пластина придавила людей.
По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Судебно-медицинские экспертам предстоит выяснить, как именно произошла трагедия, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Подмосковью.
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