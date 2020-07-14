Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители

В Домодедово обнаружили тела двоих мужчин среднего возраста под гидравлической пластиной мусоровоза. У погибших зафиксированы множественные переломы и травмы.

Предполагается, что умершие приехали в ангар, чтобы осмотреть грузовик для перевозки отходов и затем купить его. Однако во время проверки транспорта что-то пошло не так – пластина придавила людей.

По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Судебно-медицинские экспертам предстоит выяснить, как именно произошла трагедия, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Подмосковью.