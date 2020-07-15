Взрыв в Петербурге: пожар охватил несколько этажей жилого дома

Людям потребовалась помощь спасателей

В Санкт-Петербурге утром 15 июля прогремел взрыв, затем началось возгорание. В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. 

Уже известно, что хлопок случился на первом этаже жилого здания по Краснопутиловской улице. Предполагается, что взрывная волна задела кулинарную школу, расположенную по соседству, информирует "Пятый канал".

Пожар, начавшийся после взрыва, перекинулся на несколько этажей выше. На видео заметно, как мужчина висит на балконе, спасаясь от возгорания. Жители второго этажа смогли эвакуироваться самостоятельно, остальным понадобилась помощь сотрудников МЧС. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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