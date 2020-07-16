Кем был погибший, неизвестно

В одном из лесов Подмосковья, в Домодедово лесники обнаружили остатки скелета неизвестного человека.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью сообщает, что началась проверка.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" уточняет, что на данный момент эксперты пытаются установить личность умершего человека, а также обстоятельства, при которых он скончался.

В ближайшее время планируется произвести судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.