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В одном из лесов Подмосковья, в Домодедово лесники обнаружили остатки скелета неизвестного человека.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью сообщает, что началась проверка.
Интернет-издание "Подмосковье сегодня" уточняет, что на данный момент эксперты пытаются установить личность умершего человека, а также обстоятельства, при которых он скончался.
В ближайшее время планируется произвести судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.
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