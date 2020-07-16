Напали и ограбили: москвич лишился крупной суммы денег

Одного из подозреваемых поймали

В Люберцах злоумышленники напали на 54-летнего жителя столицы, пообещав ему продать машину. Однако мужчина автомобиль не получил. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МВД.

Как говорится в заявлении, неизвестные избили "покупателя" и отобрали у него борсетку. В итоге мужчина потерял 500 тыс. рублей. Позже, как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", одного из подозреваемых задержали. Им оказался 22-летний мужчина. 

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы. 

Полина ИВАНОВА

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