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В Люберцах злоумышленники напали на 54-летнего жителя столицы, пообещав ему продать машину. Однако мужчина автомобиль не получил. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МВД.
Как говорится в заявлении, неизвестные избили "покупателя" и отобрали у него борсетку. В итоге мужчина потерял 500 тыс. рублей. Позже, как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", одного из подозреваемых задержали. Им оказался 22-летний мужчина.
Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
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