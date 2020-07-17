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Недалеко от острова Ольхон произошла утечка топлива. Горючее попало в Байкал из частной баржи – судно накренилось из-за сильного шторма, и нефтепродукты вылились в воду.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники природоохранной прокуратуры должны будут провести исследование, чтобы установить масштаб загрязнения и нанесенный ущерб, пишет "ФедералПресс".
К делу также подключились МЧС, Росприроднадзор и Росрыболовство. После проверки решится вопрос об ответственности владельца баржи.
Со слов хозяина судна, в Байкал могло попасть около 100 л топлива. Однако специалисты, оценив пятно от нефтепродуктов, считают, что речь идет о большем объеме, добавляет "Царьград".
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