Из-за сильного шторма в Байкал попало топливо

Сейчас специалисты проводят исследование воды

Недалеко от острова Ольхон произошла утечка топлива. Горючее попало в Байкал из частной баржи – судно накренилось из-за сильного шторма, и нефтепродукты вылились в воду.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники природоохранной прокуратуры должны будут провести исследование, чтобы установить масштаб загрязнения и нанесенный ущерб, пишет "ФедералПресс".

К делу также подключились МЧС, Росприроднадзор и Росрыболовство. После проверки решится вопрос об ответственности владельца баржи.

Со слов хозяина судна, в Байкал могло попасть около 100 л топлива. Однако специалисты, оценив пятно от нефтепродуктов, считают, что речь идет о большем объеме, добавляет "Царьград".

Дарья ПЕТРОВА

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