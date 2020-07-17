Иностранца, планировавшего взрыв, задержали

В Хабаровске правоохранительные органы смогли предотвратить теракт. Сообщается, что 32-летний мужчин, прибывший из центральноазиатской республики, планировал устроить взрыв с помощью зажигательных устройств в людном месте.

Видео момента задержания было опубликовано в телеграм-канале РИА "Новости". На ролике видно, как мужчину вытаскивают из автомобиля и надевают на него наручники.

Также в кадр попал рюкзак, из которого сотрудники достали бутылки с неизвестной жидкостью, нож и черный флаг с надписью на неизвестном языке. Как уточнили журналисты, мужчина действовал по указаниям международных террористов.

Как дополняет сайт "Комсомольская правда", в телефоне задержанного нашли переписку, где обсуждались подробности организации теракта.