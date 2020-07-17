Пьяный житель Подмосковья набросился на таксиста с отверткой

Молодого человека задержали и отправили под домашний арест

Девятнадцатилетний житель Орехово-Зуево утром 17 июля попытался доехать до места аварии, в которой погиб его друг. На вокзале он попросил таксиста довезти его до деревни Селиваниха.

Однако в ходе поездки молодой человек решил угнать автомобиль и набросился на водителя с отверткой. Таксисту удалось увернуться, однако он потерял управление и врезался в дерево. Преступник сразу же покинул машину и убежал в сторону деревни.

Там он предпринял вторую попытку угнать транспортное средство. Как сообщает "Подмосковье сегодня", искатель приключений увидел машину с ключами зажигания в замке, сел в нее и продолжил следовать в пункт назначения. Но злоумышленник не справился с управлением и вновь врезался в дерево. 

На парня завели уголовное дело по статье 166 УК РФ. Видео из зала суда выложил ютуб-канал Mosreg Video. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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