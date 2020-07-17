Женщину на границе остановили таможенники

Необычный случай произошел в аэропорту "Домодедово". Одна из пассажирок попыталась вывезти 19 тысяч долларов. Женщина собиралась лететь в Кишенев, передает "Подмосковье сегодня".

Таможенники остановили пассажирку, когда та следовала по "зеленому" коридору. Она заявила, что имеет при себе порядка трех тысяч евро. При обыске сотрудники аэропорты обнаружили денежные средства, собранные в разной валюте. Общая сумма составила около полутора миллионов рублей, что равняется 19,3 тысяч долларов.

Таможенники объяснили пассажирке, что без письменного разрешения она не имеет права перевезти более десяти тысяч. Она объявила, что ни разу о таком не слышала. На незадачливую пассажирку завели административное дело.