Готический шедевр всего на шесть метров ниже парижского памятника архитектуры, полыхавшего в 2019 году

Не успели в столице Франции закончить реставрацию знаменитого Собора Парижской Богоматери, как случилось новое несчастье. В Нанте загорелся один из самых известных памятников готической архитектуры.

Собор Петра и Павла, расположенный во французском городе, всего на шесть метров ниже своего "собрата по несчастью". Видео с места события публикует РИА "Новости". Тушением пожара в настоящий момент занимается 100 сотрудников специальных служб.

Напомним, что Нотр-Дам в Париже горел в 2019 году. Официальная версия трагедии – проблемы с проводкой. У собора обрушилась крыша, однако чудом сохранились древние витражи.