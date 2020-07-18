Инцидент произошел в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса

Пираты захватили 13 российских и 19 украинских членов экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе. Об этом сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании, владеющей судном.

Уточняется, что инцидент произошел в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. Танкер следовал из столицы Того.

На помощь пострадавшим уже направили другое судно. Пока что танкер дрейфует. Возможности предпринять что-то ради спасения у членов экипажа, находящихся на борту, нет.