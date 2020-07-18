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Пираты захватили 13 российских и 19 украинских членов экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе. Об этом сообщает интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании, владеющей судном.
Уточняется, что инцидент произошел в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. Танкер следовал из столицы Того.
На помощь пострадавшим уже направили другое судно. Пока что танкер дрейфует. Возможности предпринять что-то ради спасения у членов экипажа, находящихся на борту, нет.
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