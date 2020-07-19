Есть пострадавшие: в Барнауле взорвался газ в доме

Три человека получили травмы

В Барнауле в жилом доме произошел хлопок газа. Об этом рассказали свидетели происшествия в соцсетях, а также пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как передает РЕН ТВ, три человека получили ранения в результате этого ЧП. Вероятно, взорвался газовый баллон. 

Очевидцы сообщили в соцсети "Вконтакте" в группе "Инцидент Барнаул", что хлопок был на втором этаже дома. В итоге в квартире были выбиты стекла. 

Полина ИВАНОВА

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