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В Барнауле в жилом доме произошел хлопок газа. Об этом рассказали свидетели происшествия в соцсетях, а также пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Как передает РЕН ТВ, три человека получили ранения в результате этого ЧП. Вероятно, взорвался газовый баллон.
Очевидцы сообщили в соцсети "Вконтакте" в группе "Инцидент Барнаул", что хлопок был на втором этаже дома. В итоге в квартире были выбиты стекла.
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