Саратовского депутата поймали пьяным за рулем

На Юрия Соковнина составили протокол об административном правонарушении

В Саратовской области задержали депутата Петровского района Юрия Соковнина. Мужчина пытался припарковаться во дворе жилого дома в нетрезвом состоянии.

Все происходящее снял на видео один из соседей 76-летнего Соковнина. Этот ролик появился в сети 18 июля. На кадрах видно, как депутат неуверенно пытается припарковать свою "Ладу". Мужчина за кадром говорит, что вызвал сотрудников ДПС и попросил Юрия не покидать свое авто. Но депутат соседа не послушал и, шатаясь, вышел из своего автомобиля.

Также в Сеть слили и второй ролик, на котором показано, как на Соковнина составляют протокол об административном правонарушении прибывшие на место сотрудники полиции. После проверки при помощи специального прибора выяснилось, что депутат Петровского района был действительно пьян. Уже 20 июля необходимые материалы передадут суду.

Кстати, соседи, которые и вызвали сотрудников ДПС отметили, что Юрий якобы не первый раз садится за руль пьяным, пишет ИА "Регион 64". Корреспонденты также уточнили, что Соковнин является помощником члена КПРФ Ольги Алимовой и возглавляет районный совет ветеранов войны и труда.