В России пропал самолет с пассажирами: последние новости

В России пропал самолет с пассажирами: последние новости
Фото: pixabay.com
К пропаже Ан-2 подключили следователей

В Иркутской области 19 июля пропало с радаров воздушное судно с пассажирами. Экипаж самолета не вышел на связь, после чего было принято решение привлечь к поискам сотрудников Следственного комитета. 

URA.RU информирует, что на борту Ан-2 компании "Феникс" находилось шесть человек. Два пилота и четыре пассажира решили совершить полет для проведения химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. Судно стартовало из поселка Кырен в Бурятии.

Телеканал "360" уточняет, что пассажирами Ан-2 стали члены экипажей других самолетов. Им объясняли, в какой области следует провести работы по опрыскиванию и по какому маршруту следовать. 

К поиску сейчас привлечены два самолета – Ан-26 авиакомпании "Ираэро" и Ан-24, принадлежащий "Фениксу", – и вертолет Ми-8, пишет "Интерфакс". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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