Водитель не справился с управлением

В Москве автобус в резался в остановку. Столичный департамент транспорта сообщает об одном погибшем, пишет "Комсомольская правда".

Уточняется, что очевидцы говорят еще о нескольких пострадавших. На место прибыли представители ГУП "Мосгортранс", чтобы установить обстоятельства случившегося.

Предварительной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

