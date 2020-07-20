В столице автобус врезался в остановку: есть погибший

В столице автобус врезался в остановку: есть погибший
Фото: pixabay.com
Водитель не справился с управлением

В Москве автобус в резался в остановку. Столичный департамент транспорта сообщает об одном погибшем, пишет "Комсомольская правда". 

Уточняется, что очевидцы говорят еще о нескольких пострадавших. На место прибыли представители ГУП "Мосгортранс", чтобы установить обстоятельства случившегося. 

Предварительной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.  

Полина ЛЕДОВСКИХ

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