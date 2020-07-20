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В Москве автобус в резался в остановку. Столичный департамент транспорта сообщает об одном погибшем, пишет "Комсомольская правда".
Уточняется, что очевидцы говорят еще о нескольких пострадавших. На место прибыли представители ГУП "Мосгортранс", чтобы установить обстоятельства случившегося.
Предварительной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.
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