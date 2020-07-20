Пираты захватили семерых россиян в Гвинейском заливе

Всего флибустьеры взяли в заложники 13 членов экипажа

Пиратам удалось захватить семерых россиян, находившихся на танкере Curacao Trader. Судно атаковали, когда оно шло в 210 морских милях от Бенина. Уточненную информацию о количестве пленников опубликовало в "Фейсбук" посольство России в Нигерии.

Всего в заложниках у бандитов находится 13 человек, среди которых могут быть и граждане Украины. 

Телеканал "360" напоминает, что захват танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе произошел 17 июля. Судно шло из столицы Того – государства в Западной Африке. Нападение осуществили восемь вооруженных пиратов. На помощь заложникам было направлено судно. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Элита РФ имела доступ к вакцине против COVID-19 с апреля - СМИ

Как отмечает источник, речь идет о десяти людях

О каких льготах знают не все российские пенсионеры

Старики могут не платить некоторые налоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей