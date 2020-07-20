Пираты захватили семерых россиян в Гвинейском заливе

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Пиратам удалось захватить семерых россиян, находившихся на танкере Curacao Trader. Судно атаковали, когда оно шло в 210 морских милях от Бенина. Уточненную информацию о количестве пленников опубликовало в "Фейсбук" посольство России в Нигерии.
Всего в заложниках у бандитов находится 13 человек, среди которых могут быть и граждане Украины.
Телеканал "360" напоминает, что захват танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе произошел 17 июля. Судно шло из столицы Того – государства в Западной Африке. Нападение осуществили восемь вооруженных пиратов. На помощь заложникам было направлено судно.
Как отмечает источник, речь идет о десяти людях
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