Астраханец обокрал москвичку на треть миллиона

Подозреваемый стащил снегоуборочную машину и другую технику

Приезжий совершил крупную кражу в подмосковном Софрино. Мужчина стащил снегоуборочную машину и прочую технику. Сумма ущерба составила более трети миллиона рублей. 

Преступнику удалось обокрасть ангар в дереве Хлопенево. Заявление на мужчину написала 45-летняя жительница столицы, пишет "Подмосковье сегодня"

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался гражданин Астрахани. Стражи порядка завели дело на предполагаемого преступника, оставив его под подпиской о невыезде. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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