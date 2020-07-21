Астраханец обокрал москвичку на треть миллиона

Подозреваемый стащил снегоуборочную машину и другую технику

Приезжий совершил крупную кражу в подмосковном Софрино. Мужчина стащил снегоуборочную машину и прочую технику. Сумма ущерба составила более трети миллиона рублей.

Преступнику удалось обокрасть ангар в дереве Хлопенево. Заявление на мужчину написала 45-летняя жительница столицы, пишет "Подмосковье сегодня".

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался гражданин Астрахани. Стражи порядка завели дело на предполагаемого преступника, оставив его под подпиской о невыезде.



