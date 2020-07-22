Пострадали три человека

В Москве, в районе Люблино произошла серьезная авария. В результате ДТП два автомобиля, которые столкнулись на перекрестке, наехали на людей, находящихся на тротуаре.

Об этом сообщил Департамент транспорта города в телеграм-канале. По информации пресс-службы, три человека получили травмы.



