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В Москве, в районе Люблино произошла серьезная авария. В результате ДТП два автомобиля, которые столкнулись на перекрестке, наехали на людей, находящихся на тротуаре.
Об этом сообщил Департамент транспорта города в телеграм-канале. По информации пресс-службы, три человека получили травмы.
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