В Москве машины влетели в пешеходов

Пострадали три человека

В Москве, в районе Люблино произошла серьезная авария. В результате ДТП два автомобиля, которые столкнулись на перекрестке, наехали на людей, находящихся на тротуаре.

Об этом сообщил Департамент транспорта города в телеграм-канале. По информации пресс-службы, три человека получили травмы. 


Полина ИВАНОВА

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