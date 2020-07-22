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В подмосковном городе Шатура волчица забежала на территорию дома и напала на двух женщин. Позже выяснилось, что животное болело бешенством. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.
Матери и дочери, которые подверглись нападению, удалось загнать хищника в дом. Позже его застрелил местный егерь, говорится на сайте городского округа.
Такое поведение не типично для волоков, поэтому животное проверили на бешенство. Оказалось, что хищник действительно был болен, поэтому в округе ввели карантин.
Обе пострадавшие после нападения зверя выжили, им оказали медпомощь, передает "Подмосковье сегодня".
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