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Житель подмосковных Мытищ задушил женщину во время ссоры. Полиция нашла подозреваемого и завела на него уголовное дело.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", в подъезде одного из жилых домов города было обнаружено тело женщины 27 лет. Погибшая оказалась уроженкой Брянска. Медицинская экспертиза показала, что девушка умерла в результате удушения.
Полиции удалось отыскать предполагаемого преступника. Им оказался 52-летний местный житель. В ходе допроса подозреваемый объяснил, что убил женщину из-за личной неприязни во время ссоры, которая произошла между ними. В настоящий момент полиция продолжает расследование.
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