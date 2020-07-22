Трагедия случилась во время конфликта между преступником и жертвой

Житель подмосковных Мытищ задушил женщину во время ссоры. Полиция нашла подозреваемого и завела на него уголовное дело.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", в подъезде одного из жилых домов города было обнаружено тело женщины 27 лет. Погибшая оказалась уроженкой Брянска. Медицинская экспертиза показала, что девушка умерла в результате удушения.

Полиции удалось отыскать предполагаемого преступника. Им оказался 52-летний местный житель. В ходе допроса подозреваемый объяснил, что убил женщину из-за личной неприязни во время ссоры, которая произошла между ними. В настоящий момент полиция продолжает расследование.



