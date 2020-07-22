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Дело актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертоносного ДТП, передали в суд. Рассматривать его начнут 29 июля, информирует РИА "Новости".
RT уточняет, что заседание стартует в 11 утра.
Напомним, что авария с участием Михаила Ефремова случилась 8 июня. Машина актера столкнулась с фургоном. В результате ДТП скончался водитель второго транспортного средства.
По заявлению адвоката артиста, Ефремов находится под домашним арестом и не нарушает его.
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