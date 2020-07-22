Предварительное слушание стартует в 11 утра

Дело актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертоносного ДТП, передали в суд. Рассматривать его начнут 29 июля, информирует РИА "Новости".

RT уточняет, что заседание стартует в 11 утра.

Напомним, что авария с участием Михаила Ефремова случилась 8 июня. Машина актера столкнулась с фургоном. В результате ДТП скончался водитель второго транспортного средства.

По заявлению адвоката артиста, Ефремов находится под домашним арестом и не нарушает его.