Суд по делу Ефремова начнется 29 июля

Предварительное слушание стартует в 11 утра

Дело актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертоносного ДТП, передали в суд. Рассматривать его начнут 29 июля, информирует РИА "Новости". 

RT уточняет, что заседание стартует в 11 утра. 

Напомним, что авария с участием Михаила Ефремова случилась 8 июня. Машина актера столкнулась с фургоном. В результате ДТП скончался водитель второго транспортного средства. 

По заявлению адвоката артиста, Ефремов находится под домашним арестом и не нарушает его. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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