Подозреваемый признался в преступлении

В Сергиево-Посадском районе, около деревни Слотно нашли тело мужчины. Оказалось, что местного жителя убил его знакомый. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК РФ.

Как говорится в заявлении, подозреваемого вычислили быстро. Он рассказал на допросе, что застрелил жертву во время ссоры, а тело скинул в реку.

Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в ближайшее время злоумышленнику вынесут меру пресечения.



