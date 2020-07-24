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В Сергиево-Посадском районе, около деревни Слотно нашли тело мужчины. Оказалось, что местного жителя убил его знакомый. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного СК РФ.
Как говорится в заявлении, подозреваемого вычислили быстро. Он рассказал на допросе, что застрелил жертву во время ссоры, а тело скинул в реку.
Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в ближайшее время злоумышленнику вынесут меру пресечения.
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