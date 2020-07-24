Женщина планировала заплатить за малыша 75 тыс. рублей

В Раменском жительницу Москвы ждет суд. Ее обвиняют в попытке купить новорожденного через Интернет. На сообщение женщины откликнулись оперативники под видом продавцов, которые ее и задержали с поличным.

Жительница столицы хотела воспитывать купленного ребенка сама, говорится в сообщении СК РФ по Московской области. Во время "встречи" женщина передала оперативникам 75 тыс. рублей, и тогда ее задержали.

Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", задержанная призналась в содеянном.