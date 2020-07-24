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В Раменском жительницу Москвы ждет суд. Ее обвиняют в попытке купить новорожденного через Интернет. На сообщение женщины откликнулись оперативники под видом продавцов, которые ее и задержали с поличным.
Жительница столицы хотела воспитывать купленного ребенка сама, говорится в сообщении СК РФ по Московской области. Во время "встречи" женщина передала оперативникам 75 тыс. рублей, и тогда ее задержали.
Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", задержанная призналась в содеянном.
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