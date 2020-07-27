ФСБ удалось предотвратить теракт в Москве

Организовать его пытался уроженец Средней Азии

Сотрудникам Федеральной службы безопасности совместно с представителями МВД и Следственного комитета России удалось предотвратить теракт в столице. Его планировала организовать террористическая группа, функционировавшая в Москве, сообщает РИА "Новости".

По информации СКР, представители спецслужб нейтрализовали во время перестрелки выходца из Средней Азии. Именно он занимался подготовкой теракта. Преступник открыл огонь по стражам правопорядка, однако попытка защитить себя оказалась неудачной.

В процессе расследования установлено, что мужчина был связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России, и планировал организовать массовый расстрел людей в столице.