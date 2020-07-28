Легендарный советский каскадер попал в ДТП

Желтый кабриолет исполнителя трюков столкнулся с другим автомобилем и разбился

Известный в СССР каскадер Александр Микулин, обучавший навыкам вождения актера Иннокентия Смоктуновского для фильма Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", пострадал в результате ДТП, которое случилось в районе Подмосковья.

Как отмечает телеграм-канал "112", у Никитиной горы кабриолет исполнителя сложных трюков врезался в другую машину.

На опубликованных кадрах видно, что на обочине стоит помятый раритет каскадера. Рядом разбираются сотрудники полиции.

Выясняется информация о пострадавших в результате аварии.

Егор МАЛКОВ

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