Желтый кабриолет исполнителя трюков столкнулся с другим автомобилем и разбился

Известный в СССР каскадер Александр Микулин, обучавший навыкам вождения актера Иннокентия Смоктуновского для фильма Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", пострадал в результате ДТП, которое случилось в районе Подмосковья.

Как отмечает телеграм-канал "112", у Никитиной горы кабриолет исполнителя сложных трюков врезался в другую машину.

На опубликованных кадрах видно, что на обочине стоит помятый раритет каскадера. Рядом разбираются сотрудники полиции.

Выясняется информация о пострадавших в результате аварии.