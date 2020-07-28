Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
582 новости
Известный в СССР каскадер Александр Микулин, обучавший навыкам вождения актера Иннокентия Смоктуновского для фильма Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля", пострадал в результате ДТП, которое случилось в районе Подмосковья.
Как отмечает телеграм-канал "112", у Никитиной горы кабриолет исполнителя сложных трюков врезался в другую машину.
На опубликованных кадрах видно, что на обочине стоит помятый раритет каскадера. Рядом разбираются сотрудники полиции.
Выясняется информация о пострадавших в результате аварии.
В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%
Спрос на отдых в этой стране резко вырос, соответственно, поднялись и цены