Микроавтобус перевернулся и повис на ограждении

Два человека пострадали в результате ДТП, произошедшего 28 июня у станицы Тамань на автотрассе Керчь – Новороссийск. Микроавтобус влетел в мачту освещения, перевернулся и повис на ограждении дороги.

В результате страшной аварии двоих человек госпитализировали с полученными травмами. Первую помощь пострадавшим оказал отряд быстрого реагирования Минтранса, о чем ведомство сообщило в беседе с "Кубань24".

После произошедшего на трассе поставили знаки предупреждения. Движение транспорта не затруднено.