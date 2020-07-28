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Два человека пострадали в результате ДТП, произошедшего 28 июня у станицы Тамань на автотрассе Керчь – Новороссийск. Микроавтобус влетел в мачту освещения, перевернулся и повис на ограждении дороги.
В результате страшной аварии двоих человек госпитализировали с полученными травмами. Первую помощь пострадавшим оказал отряд быстрого реагирования Минтранса, о чем ведомство сообщило в беседе с "Кубань24".
После произошедшего на трассе поставили знаки предупреждения. Движение транспорта не затруднено.
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