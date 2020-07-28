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На юго-западе Москвы между двумя жителями столицы произошла потасовка. В ходе конфликта один ранил другого ножом. Пострадавший сейчас находится в коме, пишет РИА "Новости".
Правоохранительным органам удалось выяснить, что во время поездки в автобусе двое пассажиров начали спорить. Выйдя из транспортного средства, мужчины продолжили конфликт, который и привел к драке.
"ФедералПресс" уточняет, что полиция задержала 64-летнего москвича. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.
В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%
Спрос на отдых в этой стране резко вырос, соответственно, поднялись и цены