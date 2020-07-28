Пассажир автобуса ранил москвича ножом

Пострадавший находится в коме

На юго-западе Москвы между двумя жителями столицы произошла потасовка. В ходе конфликта один ранил другого ножом. Пострадавший сейчас находится в коме, пишет РИА "Новости". 

Правоохранительным органам удалось выяснить, что во время поездки в автобусе двое пассажиров начали спорить. Выйдя из транспортного средства, мужчины продолжили конфликт, который и привел к драке. 

"ФедералПресс" уточняет, что полиция задержала 64-летнего москвича. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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