Пострадавший находится в коме

На юго-западе Москвы между двумя жителями столицы произошла потасовка. В ходе конфликта один ранил другого ножом. Пострадавший сейчас находится в коме, пишет РИА "Новости".

Правоохранительным органам удалось выяснить, что во время поездки в автобусе двое пассажиров начали спорить. Выйдя из транспортного средства, мужчины продолжили конфликт, который и привел к драке.

"ФедералПресс" уточняет, что полиция задержала 64-летнего москвича. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.