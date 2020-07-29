Сын известного писателя найден мертвым в своей квартире

Полиция проводит проверку по факту произошедшего

Максим Лощиц, сын известного российского писателя-литературоведа Юрия Лощица, найден мертвым в своей московской квартире. Известно, что смерть наступила из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

Тело уже направлено в морг. Признаки насилия на теле отсутствуют. Конкретную причину смерти определят судмедэксперты, отмечает "МИР24".

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Егор МАЛКОВ

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