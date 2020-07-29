Мошенникам платили больше реальной стоимости услуг

В подмосковном Орехово-Зуеве сотрудников морга заподозрили в мошенничестве. По некоторым данным, врач-патологоанатом и два лаборанта вымогали деньги за подготовку тел к похоронам.

Подозреваемые брали с родственников умерших по 12,5 тыс. руб. за свои услуги лично, заявляя, что впоследствии эту сумму проводят через кассу. На самом же деле подготовка тел стоила намного дешевле – деньги сотрудники больницы оставляли себе.

Схема по обману родственников была поставлена на поток, говорится на сайте СК РФ по Московской области.

Сотрудников морга задержали. Как сообщает "Подмосковье сегодня", в мошенничестве злоумышленники признались.