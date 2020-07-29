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В подмосковном Орехово-Зуеве сотрудников морга заподозрили в мошенничестве. По некоторым данным, врач-патологоанатом и два лаборанта вымогали деньги за подготовку тел к похоронам.
Подозреваемые брали с родственников умерших по 12,5 тыс. руб. за свои услуги лично, заявляя, что впоследствии эту сумму проводят через кассу. На самом же деле подготовка тел стоила намного дешевле – деньги сотрудники больницы оставляли себе.
Схема по обману родственников была поставлена на поток, говорится на сайте СК РФ по Московской области.
Сотрудников морга задержали. Как сообщает "Подмосковье сегодня", в мошенничестве злоумышленники признались.
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