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Президента нефтегазового холдинга "Нобель Ойл" Григория Гуревича задержали в столице. Его подозревают в мошенничестве, пишет РБК.
Уточняется, что от следствия поступило ходатайство оставить предпринимателя под стражей до 20 августа.
Напомним, что гуревич возглавляет "Нобель Ойл" с 2001 года. До этого, в период с 1999 по 2001, он являлся первым вице-президентом Тюменской нефтяной компании, а также начальником управления Министерства топлива и энергетики России.
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