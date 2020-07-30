Президента нефтегазового холдинга задержали в Москве

Предпринимателя подозревают в мошенничестве

Президента нефтегазового холдинга "Нобель Ойл" Григория Гуревича задержали в столице. Его подозревают в мошенничестве, пишет РБК. 

Уточняется, что от следствия поступило ходатайство оставить предпринимателя под стражей до 20 августа.  

Напомним, что гуревич возглавляет "Нобель Ойл" с 2001 года. До этого, в период с 1999 по 2001, он являлся первым вице-президентом Тюменской нефтяной компании, а также начальником управления Министерства топлива и энергетики России.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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