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Двое граждан ближайшего зарубежья попытались украсть 100 килограммов клубники в Ленинском округе. Об этом информирует "Подмосковье сегодня".
В правоохранительных органах журналистам сообщили, что сумма ущерба составила порядка 14 тысяч рублей. Воров удалось задержать. Ими оказались мужчины 39 и 48 лет.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о краже. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
Мужчину подозревают в тайной работе на Украину
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