Сумма ущерба составила порядка 14 тысяч рублей

Двое граждан ближайшего зарубежья попытались украсть 100 килограммов клубники в Ленинском округе. Об этом информирует "Подмосковье сегодня".

В правоохранительных органах журналистам сообщили, что сумма ущерба составила порядка 14 тысяч рублей. Воров удалось задержать. Ими оказались мужчины 39 и 48 лет.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о краже. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.