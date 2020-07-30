Двое мужчин попытались украсть центнер клубники в Подмосковье

Сумма ущерба составила порядка 14 тысяч рублей

Двое граждан ближайшего зарубежья попытались украсть 100 килограммов клубники в Ленинском округе. Об этом информирует "Подмосковье сегодня"

В правоохранительных органах журналистам сообщили, что сумма ущерба составила порядка 14 тысяч рублей. Воров удалось задержать. Ими оказались мужчины 39 и 48 лет. 

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о краже. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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