Иностранец забил жителя Подмосковья палкой

Преступник признался, что между ним и погибшим произошел конфликт

Иностранец насмерть забил палкой 55-летнего жителя района Салтыковка городского округа Балашиха. Полиции удалось найти преступника, информирует "Подмосковье сегодня"

Задержанный – житель одного из соседних государств – в ходе допроса сообщил, что между ним и погибшим произошел конфликт. Поскольку нападавший был пьян, он не смог себя контролировать и, подняв палку, нанес несколько ударов по голове и конечностям оппонента. 

Иностранцу предъявлено обвинение в убийстве. В настоящий момент он находится под стражей. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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