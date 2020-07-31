Преступник признался, что между ним и погибшим произошел конфликт

Иностранец насмерть забил палкой 55-летнего жителя района Салтыковка городского округа Балашиха. Полиции удалось найти преступника, информирует "Подмосковье сегодня".

Задержанный – житель одного из соседних государств – в ходе допроса сообщил, что между ним и погибшим произошел конфликт. Поскольку нападавший был пьян, он не смог себя контролировать и, подняв палку, нанес несколько ударов по голове и конечностям оппонента.

Иностранцу предъявлено обвинение в убийстве. В настоящий момент он находится под стражей.