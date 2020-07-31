Спасатели вытащили потерявшуюся собаку из болота

Когда бригада прибыла на место происшествия, у животного совсем не осталось сил для борьбы со стихией

Спасатели вытащили из болота потерявшегося пса. Собаку удалось в целости и сохранности вернуть владельцам, пишет "Подмосковье сегодня". 

Инцидент произошел на территории Павловского Посада. Животное убежало с территории харма в деревне Часовня, где жило. Собака угодила в болото и самостоятельно выбраться не смогла. 

Работник храма, который обнаружил пса, не сумел его вытащить без посторонней помощи. У беглеца совсем не осталось сил. Свидетелю случившегося пришлось вызвать бригаду спасателей. 

Специалисты вытащили животное и положили на мягкие носилки. Собаку удалось благополучно доставить на территорию храма. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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