Когда бригада прибыла на место происшествия, у животного совсем не осталось сил для борьбы со стихией

Спасатели вытащили из болота потерявшегося пса. Собаку удалось в целости и сохранности вернуть владельцам, пишет "Подмосковье сегодня".

Инцидент произошел на территории Павловского Посада. Животное убежало с территории харма в деревне Часовня, где жило. Собака угодила в болото и самостоятельно выбраться не смогла.

Работник храма, который обнаружил пса, не сумел его вытащить без посторонней помощи. У беглеца совсем не осталось сил. Свидетелю случившегося пришлось вызвать бригаду спасателей.

Специалисты вытащили животное и положили на мягкие носилки. Собаку удалось благополучно доставить на территорию храма.