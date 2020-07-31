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Бригаде специалистов удалось вызволить из квартиры ребенка, который нечаянно закрылся. Инцидент произошел в Дубне, информирует "Подмосковье сегодня".
Уточняется, что мама малыша отправилась выносить мусор. Он закрыл за ней дверь на внутренний замок. Отпереть родительнице у малыша не получилось.
Прибывшая на место бригада забралась по приставной лестнице на балкон квартиры, располагающейся на третьем этаже. После того, как дверь удалось открыть, специалисты осмотрели ребенка. Он чувствовал себя хорошо. Медицинская помощь не понадобилась.
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