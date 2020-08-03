Специалисты проверяют станции метро и аэропорты

Москву буквально накрыла "волна минирований". Специалисты проверяют все станции метрополитена после анонимных звонков, пишет РИА "Новости". Уточняется, что это не должно помешать работе подземки.

Кроме того, группы специалистов выслали на проверку аэропортов "Шереметьево" и "Жуковский". Неизвестные по телефону также сообщили, что опасность может угрожать людям и там, уточняет "Комсомольская правда".

Журналисты, кроме того, информируют, что специалисты проверят и гипермаркеты "Ашан".