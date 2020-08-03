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На юге Москвы произошло ЧП. По фасаду 12-этажки загорелась газовая труба. Об этом сообщили экстренные службы.
Как передает РИА "Новости", 80 жильцов эвакуировали. Как передает телегам-канал "Подъем", угрозы распространения огня на дом нет, но под угрозой машины, которые стоят около здания.
В доме есть не только обычные квартиры, но и детский сад, магазины и хостел.
Бактерии стекают из канализации в теплую морскую воду, где начинают стремительно размножаться
Российский проект сочли нарушающим законодательство Республики