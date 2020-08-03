Спасатели вывели на улицу 80 человек

На юге Москвы произошло ЧП. По фасаду 12-этажки загорелась газовая труба. Об этом сообщили экстренные службы.

Как передает РИА "Новости", 80 жильцов эвакуировали. Как передает телегам-канал "Подъем", угрозы распространения огня на дом нет, но под угрозой машины, которые стоят около здания.

В доме есть не только обычные квартиры, но и детский сад, магазины и хостел.