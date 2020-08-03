Ребенок вышел из дома и исчез

Правоохранители ищут в Подмосковье 10-летнего мальчика, который буквально растворился в воздухе в селе Осташево, расположенном в Волоколамском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

Малыш, как говорится в заявлении, сам покинул квартиру и отправился пешком в неизвестном направлении. Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", у ребенка есть проблемы со здоровьем.

Следователи возбудили уголовное дело, а мальчика ищут даже с помощью волонтеров.

