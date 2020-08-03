Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Курс евро перевалил за 87 рублей
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
585 новости
Правоохранители ищут в Подмосковье 10-летнего мальчика, который буквально растворился в воздухе в селе Осташево, расположенном в Волоколамском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
Малыш, как говорится в заявлении, сам покинул квартиру и отправился пешком в неизвестном направлении. Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", у ребенка есть проблемы со здоровьем.
Следователи возбудили уголовное дело, а мальчика ищут даже с помощью волонтеров.
Бактерии стекают из канализации в теплую морскую воду, где начинают стремительно размножаться
Российский проект сочли нарушающим законодательство Республики