Подозреваемого задержали

Житель Саратовской области стащил с территории одной коммерческой организации в Мытищах электрокабель. "Добычу" оценили в 650 тыс. рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Сообщается, что правоохранители быстро нашли подозреваемого, который раньше был судим. Мужчина во всем сознался и рассказал, что сдал кабель в пункт приема цветных металлов.

Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.