Россиянин украл в Подмосковье кабель на полмиллиона рублей

Подозреваемого задержали

Житель Саратовской области стащил с территории одной коммерческой организации в Мытищах электрокабель. "Добычу" оценили в 650 тыс. рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Сообщается, что правоохранители быстро нашли подозреваемого, который раньше был судим. Мужчина во всем сознался и рассказал, что сдал кабель в пункт приема цветных металлов. 

Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы. 

Полина ИВАНОВА

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