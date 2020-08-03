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Житель Саратовской области стащил с территории одной коммерческой организации в Мытищах электрокабель. "Добычу" оценили в 650 тыс. рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.
Сообщается, что правоохранители быстро нашли подозреваемого, который раньше был судим. Мужчина во всем сознался и рассказал, что сдал кабель в пункт приема цветных металлов.
Как уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
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