Россияне пострадали во время жесткой посадки самолета на Мали

Лайнер принадлежал миссии ООН

Самолет Организации Объединенных Наций совершил жесткую посадку сегодня утром на Мали. На его борту находились 11 человек, в том числе семеро граждан России.

Как сообщил РИА "Новости" сотрудник посольства РФ в Республике, "серьезных пострадавших нет", однако у одного из пассажиров подозревают перелом ноги.

Отмечается, что лайнер выполнял плановый вылет из Бамако в Гао. На его борту были семь членов экипажа и четыре сотрудника ООН. Все они получили травмы. Раненые были немедленно эвакуированы в медицинские учреждения международных сил.

Судя по фотографии, которую публикует издание Alwihda Info, при посадке часть фюзеляжа врылась в грязь.

Местная полиция занимается расследованием происшествия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Крыму началась вспышка вируса из-за грязного моря - СМИ

Бактерии стекают из канализации в теплую морскую воду, где начинают стремительно размножаться

Польша потребовала от "Газпрома" 50 миллионов евро за "Северный поток - 2"

Российский проект сочли нарушающим законодательство Республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей