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Самолет Организации Объединенных Наций совершил жесткую посадку сегодня утром на Мали. На его борту находились 11 человек, в том числе семеро граждан России.
Как сообщил РИА "Новости" сотрудник посольства РФ в Республике, "серьезных пострадавших нет", однако у одного из пассажиров подозревают перелом ноги.
Отмечается, что лайнер выполнял плановый вылет из Бамако в Гао. На его борту были семь членов экипажа и четыре сотрудника ООН. Все они получили травмы. Раненые были немедленно эвакуированы в медицинские учреждения международных сил.
Судя по фотографии, которую публикует издание Alwihda Info, при посадке часть фюзеляжа врылась в грязь.
Местная полиция занимается расследованием происшествия.
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