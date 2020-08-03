Лайнер принадлежал миссии ООН

Самолет Организации Объединенных Наций совершил жесткую посадку сегодня утром на Мали. На его борту находились 11 человек, в том числе семеро граждан России.

Как сообщил РИА "Новости" сотрудник посольства РФ в Республике, "серьезных пострадавших нет", однако у одного из пассажиров подозревают перелом ноги.

Отмечается, что лайнер выполнял плановый вылет из Бамако в Гао. На его борту были семь членов экипажа и четыре сотрудника ООН. Все они получили травмы. Раненые были немедленно эвакуированы в медицинские учреждения международных сил.

Судя по фотографии, которую публикует издание Alwihda Info, при посадке часть фюзеляжа врылась в грязь.

Местная полиция занимается расследованием происшествия.

