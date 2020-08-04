Есть погибшие: в Подмосковье разбился мотодельтаплан

Два человека скончались

Около Можайска, у трассы М1 упал мотодельтоплан. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Как передает "Интерфакс", погиб пилот, а пассажиру удалось выжить. Однако позже стало известно, что второй человек на борту тоже скончался. Об этом РИА "Новости" рассказали в МЧС.

Спасателям пришлось деблокировать людей из мотодельтоплана, уточняет "Вечерняя Москва".

Телеграм-канал "112" опубликовал видео с места происшествия. 

Полина ИВАНОВА

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