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Около Можайска, у трассы М1 упал мотодельтоплан. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Как передает "Интерфакс", погиб пилот, а пассажиру удалось выжить. Однако позже стало известно, что второй человек на борту тоже скончался. Об этом РИА "Новости" рассказали в МЧС.
Спасателям пришлось деблокировать людей из мотодельтоплана, уточняет "Вечерняя Москва".
Телеграм-канал "112" опубликовал видео с места происшествия.
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