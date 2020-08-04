Половина столицы Ливана оказалась разрушена

В порту Бейрута произошел небывалый взрыв, из-за которого разрушилось полгорода. В результате ЧП пострадала россиянка.

Об этом представитель дипмиссии сообщил РИА "Новости". Глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим рассказал, что взорвалась не пиротехника, как сначала предположили СМИ, а другие изъятые государством вещества, которые долгое время хранились на месте происшествия.

Сначала был хлопок, потом очевидцы увидели черный и белый дым, а спустя какое-то время и красный. Взрывной волной, которую было видно, выбило стекла во многих соседних районах, передает РИА "Новости". По предварительным данным, погибли 10 человек, среди которых оказался генсек ливанской партии "Аль-Катаиб", сотни пострадали, многие заперты в домах. Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" опубликовал видео взрыва.

Здание посольства РФ в Бейруте, а также жилой комплекс также несильно повредились, уточняет "Интерфакс". Здание дипмиссии Казахстана также пострадало из-за ударной волны. Консул получил небольшие травмы, об этом рассказала пресс-служба МИД Казахстана, пишет РИА "Новости".

Телеграм-канал RT пишет, что могла взорваться конфискованная селитра. По словам губернатора Бейрута, взрыв похож на ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Телеканал "Аль-Арабия" сообщал в "Твиттер", что взрывов было два.

Из-за трагедии больницы города оказались переполнены. Телеграм-канал RT показал, что происходит в Бейруте, где уже стемнело.

Среда, 5 августа объявлено в стране днем траура.