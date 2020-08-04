Пострадавшую доставили в больницу с серьезными химическими ожогами

Неизвестный подкараулил женщину на парковке около гипермаркета в подмосковном Пушкино и плеснул ей кислоту прямо в лицо. Об этом рассказали в региональном МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

На данный момент ведутся поиски подозреваемого, полиция пытается установить его личность, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



