Жительницу Пушкино облили кислотой у магазина

Пострадавшую доставили в больницу с серьезными химическими ожогами

Неизвестный подкараулил женщину на парковке около гипермаркета в подмосковном Пушкино и плеснул ей кислоту прямо в лицо. Об этом рассказали в региональном МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

На данный момент ведутся поиски подозреваемого, полиция пытается установить его личность, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". 


Юлия МИХАЙЛОВА

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