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Неизвестный подкараулил женщину на парковке около гипермаркета в подмосковном Пушкино и плеснул ей кислоту прямо в лицо. Об этом рассказали в региональном МВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
На данный момент ведутся поиски подозреваемого, полиция пытается установить его личность, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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