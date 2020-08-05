Конструкция не выдержала нагрузки

Два человека пострадали во время военных учений по сооружению понтонного моста в Еврейской автономной области. Инцидент произошел в поселке Тельмана. Причиной произошедшего стало обрушение конструкции.

Согласно приведенным данным, при сооружении мост не выдержал нагрузки и рухнул из-за смещения опор и пролетных строений.

Все пострадавшие были срочниками, проходящими военную службу в рядах армии Минобороны РФ. Их госпитализировали в военный госпиталь в Хабаровске, сообщает "РЕНТВ".

Ранее СМИ сообщали о 20 пострадавших. Как отмечает РИА "Новости", в Восточном военном округе заявили лишь о двух военнослужащих, получивших травмы. Их жизни ничто не угрожает.

В настоящее время выясняются подробности обстоятельств произошедшего.