Житель Подмосковья насмерть забил сына из-за плохого поведения

На теле мальчика обнаружили не менее 20 следов от ударов

Житель Талдома забил своего ребенка до смерти из-за того, что остался недоволен поведением шестилетнего мальчика. Об этом пишет "Подмосковье сегодня".

Полицейским поступило сообщение о смерти малыша. Изначально его отец утверждал, что ребенок просто упал с лестницы.

В процессе осмотра тела специалисты обнаружили более 20 следов от ударов. На допросе отец погибшего сознался, что не смог себя сдержать и избил мальчика, потому что тот себя плохо вел.

Задержанному предъявлено обвинение по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.