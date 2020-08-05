Житель Подмосковья насмерть забил сына из-за плохого поведения

На теле мальчика обнаружили не менее 20 следов от ударов

Житель Талдома забил своего ребенка до смерти из-за того, что остался недоволен поведением шестилетнего мальчика. Об этом пишет "Подмосковье сегодня"

Полицейским поступило сообщение о смерти малыша. Изначально его отец утверждал, что ребенок просто упал с лестницы. 

В процессе осмотра тела специалисты обнаружили более 20 следов от ударов. На допросе отец погибшего сознался, что не смог себя сдержать и избил мальчика, потому что тот себя плохо вел. 

Задержанному предъявлено обвинение по факту нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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